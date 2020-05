Deutsch-Russisch-Österreichisches Unternehmen fördert 300 Milliarden Kubikmeter Erdgas

Mit einer jährlichen Fördermenge von 25 Milliarden Kubikmeter Erdgas bildet Juschno-Russkoje die Rohstoffbasis für die Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream nach Europa und ist, gemessen an der Produktionsmenge, das größte Feld im Portfolio von Wintershall Dea.

„Mit 300 Milliarden Kubikmeter Erdgas erreichen wir eine Marke, auf die wir stolz sein können: Es handelt sich um eine signifikante Gasmenge, die ausreichen würde, um den gesamten deutschen Gasbedarf für mehr als drei Jahre zu decken…Damit nimmt Severneftegazprom eine wichtige Rolle bei der Versorgungssicherheit in Europa ein und hat eine echte Vorbildfunktion, was seinen Beitrag zur europäisch-russischen Energiekooperation betrifft“,

so Thilo Wieland, Vorstandsmitglied von Wintershall Dea und verantwortlich für das Russlandgeschäft des Unternehmens. Wintershall Dea ist 2019 aus der Fusion der Wintershall Holding und der DEA Deutsche Erdoel AG hervorgegangen. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 2.800 Mitarbeiter aus über 60 Nationen.

Severneftegazprom, gilt als Vorreiter seiner Branche, da es als erstes in Russland die Entwicklung der schwer förderbaren Vorräte der komplexen Turon-Formation in Angriff genommen hat, für die ein völlig neuartiger technologischer Ansatz erforderlich war. Im Oktober 2019 förderte das Joint Venture die erste Milliarde Kubikmeter Turon-Gas. Die Turon-Schicht befindet sich in 800 Meter Tiefe. Gas aus dieser Schicht wird in Russland erst seit 2011 gefördert.

