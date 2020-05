Bundestag beschließt Erhöhung des Kurzarbeitergelds

Der Bundestag hat am Donnerstag ein von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vorgelegtes Gesetz verabschiedet, das eine Erhöhung des Kurzarbeitergelds vorsieht.

Demnach sollen Arbeitnehmer im Zuge der Corona-Krise stärker vor Lohneinbußen bei Kurzarbeit geschützt werden.

Mit dem Gesetz werde das Kurzarbeitergeld von jetzigen 60 Prozent des Nettolohns auf künftig 70 Prozent ab dem vierten Bezugsmonat erhöht. Für Menschen mit Kindern sei eine Aufstockung von 67 Prozent auf 77 Prozent vorgesehen.

Ab dem siebten Bezugsmonat erhalten Arbeitnehmer in Kurzarbeit künftig 87 statt 80 Prozent. Diese Regelung soll bis zum 31. Dezember 2020 gelten. Das Gesetz sieht unter anderem auch einen längeren Anspruch auf Arbeitslosengeld vor.

Wie es weiter heißt, hat die Koalition aus CDU und SPD das Gesetz unterstützt. Die Opposition enthielt sich.

Koalition plant neue Corona-Hilfen

Ende April wurde mitgeteilt, dass die große Koalition mit neuen milliardenschweren Hilfen für Arbeitnehmer, Gastronomiebetriebe, Unternehmen und Schulen die massiven Folgen der Corona-Krise abmildern wolle.

Das Wirtschaftsleben ist wegen der Beschränkungen in weiten Teilen zum Erliegen gekommen, bei vielen Unternehmen sind Aufträge und Umsätze eingebrochen. Das hat Folgen auch für den Arbeitsmarkt, in dem derzeit kaum in neue Jobs vermittelt wird.

Wegen der schweren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sind Hunderttausende Beschäftigte in Kurzarbeit.

