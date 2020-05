IEA: Globale Nachfrage nach Rohöl im April um 25 Mio Barrel täglich gesunken

Das geht aus dem Mai-Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) hervor. Der Abwärtstrend wurde damit begründet, dass etwa vier Milliarden Menschen – gut die Hälfte der gesamten Erdbevölkerung – von diesen oder jenen Einschränkungen betroffen seien.

WTI-Öl schließt an New Yorker Börse fester

Berechnungen von IEA-Experten zufolge dürfte die globale Nachfrage nach Öl im zweiten Quartal um 19,9 Millionen Barrel pro Tag sinken. Die Prognose wirkte sich positiv auf die Preise aus: WTI-Öl verteuerte sich bei Juni-Termingeschäften an der New Yorker Börse um 3,6 Prozent auf 26,2 US-Dollar pro Fass.

IEA rechnet weiterhin mit sinkender Nachfrage

Die IEA rechnet damit, dass die Ölproduktion in Saudi-Arabien und anderen OPEC+-Ländern im Mai deutlich nach unten gedrückt sowie die Förderung in den USA und Kanada weiter zurückgefahren wird. Das Ziel des OPEC+-Deals besteht darin, die Nachfrage nach Rohöl und dessen Preise im globalen Maßstab zu stabilisieren.

Ölpreis von 20 USD für Russland akzeptabel

Der russische Ölförderer Gazprom Neft – Tochter des Gasgiganten Gazprom – hält indes die Ölgewinnung auch bei einem Barrelpreis von 20 US-Dollar für rentabel. In den ersten drei Monaten 2020 förderte Gazprom Neft 9,71 Millionen Tonnen Öl und lag somit in Russland an vierter Stelle hinter Rosneft, LUKoil und Surgutneftegaz.

am/gs/ta