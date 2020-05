„Ideologische Grabenkämpfe müssen beendet werden“: Reaktionen auf Entscheidung zu Nord Stream 2

Die Bundesnetzagentur hat am Freitag die Freistellung der Ostseepipeline Nord Stream 2 von der EU-Regulierung abgelehnt. Das sorgt aufseiten der Nord Stream AG für Unverständnis. Auch in der Politik gibt es Bedenken bezüglich dieser Entscheidung. Der ukrainische Botschafter in Berlin begrüßt dies derweil als Zeichen europäischer Solidarität.