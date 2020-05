Corona-Krise: US-Industrie bremst Produktion in Rekordtempo

Die gesamte Produktion – zu der auch Versorger und Bergbau beitragen – schrumpfte mit 11,2 Prozent so stark wie noch nie in der seit 101 Jahren veröffentlichten Statistik.

Die Betriebe des verarbeitenden Gewerbes stellten im April sogar 13,7 Prozent weniger her als im Vormonat, wie die Zentralbank am Freitag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang von 13,0 Prozent gerechnet, nachdem es bereits im März einen Einbruch von 5,5 Prozent gegeben hatte.

Der Kampf gegen die Corona-Krise hat Lieferketten unterbrochen und die Nachfrage in den Keller gedrückt. Viele Experten rechnen erst in der zweiten Jahreshälfte mit einer Belebung. Im wichtigen Bundesstaat New York zeichne sich zumindest ein Ende der Abwärtsspirale ab: Der entsprechende Konjunkturindex der regionalen Notenbank kletterte im Mai spürbar.

sm/gs