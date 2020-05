Schwedens Verzicht auf Lockdown erweist sich wohl als nutzlos – FT

Im Gegenzug zu anderen skandinavischen Ländern beschränkte sich Schweden nur auf Empfehlungen, deren Nichteinhaltung nicht bestraft wurde. Damit wollte die Regierung die Wirtschaft des Landes schützen.

„Die Wirtschaftsaktivität in Schweden sieht düster aus, vielleicht nicht so düster wie anderswo, aber es gibt immer noch beispiellose Rückgänge “, sagte David Oxley, Senior Economist bei Capital Economics.

Die Zahlen zum schwedischen Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 2020, die diese Woche veröffentlicht wurden, deuten darauf hin, dass es zumindest im März eine bessere Leistung erbracht hat als die meisten EU-Länder, da es nur einen Rückgang von 0,3 Prozent gegenüber 3,8 Prozent in der Eurozone verzeichnete.

Ökonomen argumentieren jedoch, dass Schweden auf lange Sicht den schweren wirtschaftlichen Folgen des übrigen Europas nicht entkommen wird. Die Europäische Kommission prognostiziert, dass das schwedische BIP in diesem Jahr um 6,1 Prozent sinken wird.

Die Riksbank, die Zentralbank des Landes, gibt einen noch düstereren Ausblick und schätzt, dass das BIP um sieben bis zehn Prozent schrumpfen werde, die Arbeitslosigkeit würde zwischen neun und 10,4 Prozent liegen. Dies seien katastrophale Zahlen für das skandinavische Land.

Laut der Chefökonomin von Handelsbanken, Christina Nyman, ist es noch zu früh für eine Einschätzung der Pandemiefolgen. Die Expertin schließt nicht aus, dass Schweden im Endeffekt nicht weniger als die anderen europäischen Länder betroffen sein wird.

Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge sind in Schweden mehr als 30.000 Menschen an Coronavirus infiziert, gestorben sind bereits mehr als 3600 Personen. Im benachbarten Norwegen gibt es 8.197 Infizierte, in Finnland 6.347. Dabei sind in beiden Ländern nicht mehr als 300 Menschen an dem neuartigen Virus gestorben.

om/sb