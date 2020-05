Zukunftsbranchen sollen in der Krise mehr Finanzhilfe bekommen — Siemens-Chef

Kaeser unterstützt demnach die Maßnahmen, die in Deutschland und Frankreich zum Zwecke der Erreichung von größerer technologischer Unabhängigkeit getroffen werden, denn dies könne laut seinen Aussagen zu einer besseren Positionierung der EU im weltweiten Wettbewerb führen.

Er nannte zudem Kriterien, nach welchen die Europäische Union neben den USA und China im Bereich der technologischen Souveränität an der Spitze stehen könnte. Das könne nur gelingen, wenn die vielen Milliarden aus den EU-Programmen in Innovationsoffensiven flössen und nicht in rückwärtsgerichtete Bereiche, so Kaeser. Ihm zufolge sollte die Finanzierung auf die Branchen gerichtet sein, in denen EU und Deutschland schon hervorragende Ergebnisse zeigten — Mobilität, Automatisierung, Gesundheitstechnik und Umwelttechnik.

„Europa mit seinen 500 Millionen Einwohnern kann schon der dritte große Spieler neben den USA und China sein. Aber dazu muss sich die Europa-Politik radikal fokussieren“, sagte er in diesem Kontext.

Tourismus — nicht zwangsläufiger Sektor

Der französische Präsident Emmanuel Macron fügte diesbezüglich hinzu, dass die von Deutschland und Frankreich vorgeschlagene Finanzförderung in Höhe von 500 Milliarden Euro für die von der Krise am stärksten betroffenen Bereiche wie Gesundheit und Wirtschaft ausgegeben werden sollten. Tourismus sei in diesem Zusammenhang „nicht ein zwangsläufiger Sektor im Bereich der technologischen Souveränität“.

ao/mt