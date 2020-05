Pipeline Jamal–Europa: Gazprom stoppt Gastransit durch Polen

Der russische Konzern Gazprom hat den Gastransport über den polnischen Abschnitt der Pipeline Jamal–Europa eingestellt. Laut dem Ferngasnetzbetreiber GASCADE, der das Gas in Polen abnimmt, ist das Umpumpen von Gas von neun Millionen kWh am Sonntag auf 461.500 kWh am Montag zurückgegangen und am Dienstagmorgen völlig eingestellt worden.