Mehr als 300 Millionen: Weltweiter Verlust von Arbeitsstellen wegen Corona vorhergesagt

Die Weltwirtschaft könnte wegen der Coronavirus-Pandemie im zweiten Quartal 2020 mehr als 300 Millionen Vollzeitstellen verlieren. Dies hat Olga Kulajewaa, die das Büro für Osteuropa und Zentralasien der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) leitet, gegenüber russischen Medien am Freitag berichtet.

„Der Gesamtarbeitszeitverlust in der Weltwirtschaft betrug 10,7 Prozent. In einer verständlicheren Sprache entspricht dies 305 Millionen Vollzeitstellen, d.h. 305 Millionen Vollzeitbeschäftigten in einer 48-Stunden-Woche“, sagte Kulajewa.

„Unsere Schätzungen gehen davon aus, dass dies die schlimmste Krise in der Nachkriegszeit ist“, fügte die Expertin hinzu.

Dies bedeute nicht den Verlust von Arbeit für alle 305 Millionen Menschen. Einige würden ihren Arbeitsplatz wirklich verlieren, manche würden auf Teilzeitbasis arbeiten, ihren Job doch behalten.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am 11. März den Ausbruch des neuen Covid-19-Erregers als Pandemie eingestuft.

Weltweit wurden laut der US-amerikanischen Johns-Hopkins-Universität (JHU) bereits mehr als 5,7 Millionen Menschen mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert. Bisher genasen demnach mehr als zwei Millionen Menschen. Es sind über 360.000 Todesopfer registriert worden.

pd/mt