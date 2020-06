Deutschland plant stabiles Fundament für Ausbau von Windenergie

Die Bundesregierung will die Grundlage für einen stärkeren Ausbau der Windkraft in Nord- und Ostsee schaffen. Zu diesem Zweck will das Kabinett am Mittwoch einen Entwurf für Gesetzesänderungen beschließen. Laut dem Klimaschutzprogramm der Koalition soll das Ausbauziel von 15 Gigawatt auf 20 Gigawatt Leistung bis zum Jahr 2030 angehoben werden.