Corona-Krise treibt deutsche Arbeitskosten im Rekordtempo in die Höhe

Die Coronavirus-Pandemie hat in Deutschland für ungewöhnlich viel genommene Urlaubstage gesorgt. Als Folge sind die Arbeitskosten so stark gestiegen wie noch nie. Je geleisteter Arbeitsstunde zogen sie im ersten Quartal um 4,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum an, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte.