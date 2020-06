Frankreich legt 15-Milliarden-Euro-Paket für Luftfahrtbranche auf

Wie die Regierung in Paris am Dienstag mitteilte, bestehe das Paket aus mehreren Teilen und schließe Investitionen, Kredite und Garantien mit ein.

Unter anderem seien bis zu einer Milliarde Euro zur Unterstützung von mittelständischen Zulieferern vorgesehen. 300 Millionen Euro sollten Zulieferern bei der Modernisierung ihrer Fabriken helfen.

Die Entwicklung umweltfreundlicherer Technologien soll mit 1,5 Milliarden Euro gefördert werden. In dem Paket sei auch ein sieben Milliarden Euro schweres Rettungspaket für die Fluggesellschaft Air France enthalten.

Lufthansa

Corona-Infektionen in Deutschland und Frankreich

Auch die Lufthansa war von der Corona-Krise schwer betroffen. Der Konzern beschäftigt ungefähr 138.000 Angestellte, Tausende Arbeitsstellen sind derzeit in Gefahr. Die Bundesregierung hatte ein Rettungspaket für die Airline durchgebracht. Der staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) soll demnach stille Einlagen von insgesamt bis zu 5,7 Milliarden Euro in das Vermögen der Deutsche Lufthansa AG leisten und 20 Prozent der Aktien übernehmen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) bestätigt insgesamt 184.543 Infektionen (Stand: 09.06.2020, 00:00 Uhr) mit dem Coronavirus in Deutschland, das ist ein Plus von 350 zum Vortag. Weitere 37 Todesfälle wurden gemeldet, insgesamt sind damit bislang 8711 Menschen an dem Virus gestorben. Genesen sind laut Internetseite des RKI rund 170.200 Menschen, rund 600 mehr als am Vortag.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) (Stand: 09.06.2020, 10:13 Uhr CEST) gibt es in Frankreich 150.315 Ansteckungsfälle. 29.097 Patienten sind an dem Virus gestorben.

