Pandemieschlag gegen europäische Firmen in Russland: Neue Chance oder Dauerrezession?

Wie eine Umfrage der Assoziation des Europäischen Business (AEB) ergab, waren nach den vorliegenden Daten 90 Prozent der in Russland tätigen europäischen Unternehmen von der mit Coronavirus verbundenen Krise in gewissem Maße betroffen. Zu den häufigsten Problemen, mit denen das europäische Geschäft konfrontiert war, gehörten Kundenausfälle, Schwierigkeiten bei der Lieferung von Rohstoffen und Komponenten sowie die Komplexität der Logistik. Dies gab etwa ein Drittel der Befragten an. In der Zeit restriktiver Maßnahmen war fast ein Viertel der Unternehmen mit unüberwindbaren Schwierigkeiten konfrontiert und reduzierte die Aktivitäten um mehr als 50 Prozent.

„Nach den ermutigenden Nachrichten der Moskauer Regierung über die teilweise Aufhebung restriktiver Maßnahmen hoffen wir, dass die europäische Wirtschaft etwas freier atmen kann. Diese Monate waren für die meisten Unternehmen nicht einfach: Laut unserer Umfrage gaben 90 Prozent der Unternehmen an, dass ihr Geschäft auf die eine oder andere Weise von der Krise betroffen war. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass 74 Prozent von ihnen ihr volles Personal behalten und einige sogar neue Mitarbeiter eingestellt haben. Dies bedeutet, dass das europäische Geschäft in Russland nicht nur ein verantwortungsbewusster Arbeitgeber ist, sondern auch versucht, dem Rat von Winston Churchill zu folgen: „Lassen Sie eine gute Krise nicht verlorengehen““, sagte Tadzio Schilling, CEO von AEB, während einer Online-Konferenz in Moskau.

Laut der Umfrage stellten die Unternehmen fest, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie ihr derzeitiges Beschäftigungsniveau ohne staatliche Unterstützung lange aufrechterhalten können. Die meisten von ihnen haben kein Recht auf staatliche Unterstützung und sind extrem benachteiligt.

Andreas Bitzi, Vorsitzender des AEB-Ausschusses für kleine und mittlere Unternehmen, Geschäftsführer und Qualitätspartner, erklärte: „Die Regierung hat viele Maßnahmen zur Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen ergriffen, aber fast alle waren ineffektiv, mit Ausnahme der Senkung der Sozialbeitragssätze. Viele ausländische Unternehmen, die nach russischen Regeln kleine und mittlere Unternehmen sind, haben keine staatliche Unterstützung erhalten, da sie mehr als 49 Prozent des ausländischen Kapitals besitzen."

Vertreter der Mitgliedsunternehmen des Verbandes sind der Ansicht, dass diese Situation eine ernsthafte Diskriminierung ausländischer Firmen darstellt, die in die Liste der systemrelevanten Unternehmen in Russland aufgenommen wurden, und zwar gerade aufgrund der Bedeutung ihrer Investitionen, Technologien und der um sie herum geschaffenen Ökosysteme für das normale Funktionieren der russischen Wirtschaft. Dies impliziert auch einen differenzierten Ansatz für Arbeitsplätze, je nachdem, wer sie geschaffen hat. Dieser Ansatz ist laut AEB nicht gerechtfertigt und widerspricht der wirtschaftlichen Logik.

„Es ist wichtig zu bedenken, dass mit der weiteren Verbreitung von COVID-19 das Risiko einer langwierigen Rezession steigt, was wiederum zum Abfluss von ausländischem Kapital aus der russischen Wirtschaft oder zu einer Reihe von Insolvenzen führen kann. Wir hoffen daher aufrichtig, dass die europäische Wirtschaft bei der russischen Regierung zusätzliche Unterstützung erhalten kann, um die Folgen der Pandemie gemeinsam zu überwinden und Russland nach Überwindung der Krise zu helfen, eine starke, offene und nachhaltige Wirtschaft zu schaffen“, kommentierte Tadzio Schilling.

, stellvertretender Vorsitzender des AEB-Ausschusses für Pharmazie und Gesundheit, stellvertretender Generaldirektor der Repräsentanz des deutschen Unternehmens STADA Arzneimittel AG in Russland und der GUS, stellte seinerseits fest, dass „die COVID-19-Pandemie als Katalysator für viele Entscheidungen sowohl für die Regulierungsbehörde als auch für die Unternehmen fungierte. Die Implementierung einiger dieser Lösungen kann die üblichen Geschäftsmodelle erheblich verändern.“

Trotz der Erwartung eines weiteren Rückgangs der Aktivität in der zweiten Jahreshälfte 2020 und im Jahr 2021 halten 78 Prozent der befragten AEB-Mitglieder das Risiko einer Geschäftsschließung in den nächsten zwölf Monaten für niedrig. Insbesondere die Lebensmittelindustrie weist ein stabiles Einkommensniveau auf. Die Wiederherstellung der Tourismusbranche wird davon abhängen, wie schnell die Veranstaltungen wieder aufgenommen und die epidemiologischen Beschränkungen in den Regionen aufgehoben werden, die Grenzen offen sowie internationale Flüge und private Massentransporte erlaubt sind.