Ölpreis-Rutsch: Rohölsorte Brent fällt auf 37,85 US-Dollar pro Barrel

Vor dem Hintergrund der steigenden Zahl der Corona-Infektionen in den USA sind die Ölpreise am Montag um zwei bis drei Prozent gefallen.

Die Terminkontrakte für die Nordseesorte Brent für August fielen um 2,3 Prozent auf 37,85 US-Dollar pro Barrel (Stand 06:47 MESZ am 15. Juni 2020), während die Futures für die US-Rohölsorte West Texas Intermediate (WTI) für Juli um 3,34 Prozent auf 35,05 US-Dollar pro Barrel sanken.

Laut dem Analysten des Online-Brokers „AxiCorp“, Stephen Innes, haben die steigenden Corona-Fallzahlen in den USA Ängste vor einer neuer Infektionswelle in den Vereinigten Staaten und deren Auswirkungen ausgelöst, die diese Entwicklung auf die Erholungsrate des Treibstoffbedarfs haben könnte:

„Die Besorgnisse über den jüngsten Anstieg der Covid-19-Infektionen in den USA und eine mögliche ‚zweite Welle‘ belasten derzeit das Öl“, zitiert ihn die Nachrichtenagentur Reuters.

Am Samstag waren in den USA mehr als 25.000 Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus registriert worden. Immer mehr US-Bundesstaaten berichten von rekordhaften Fallzahlen. Nach Angaben der Johns Hopkins University verzeichnen die Vereinigten Staaten insgesamt mehr als 2,094 Millionen Corona-Infektionen (Stand: 09:33 MESZ am 15.06.2020). Mehr als 115.000 Infizierte sind demnach gestorben.

asch/ae/sna/rtr