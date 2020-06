Bund will in diesem Jahr Rekordschulden von rund 218,5 Milliarden Euro aufnehmen

Wegen der Corona-Krise will die Bundesregierung in diesem Jahr so viele neue Schulden aufnehmen wie noch nie zuvor. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) plant Angaben zufolge einen zweiten Nachtragshaushalt in Höhe von 62,5 Milliarden Euro. Damit steigt die geplante Neuverschuldung für das laufende Jahr auf 218,5 Milliarden Euro.