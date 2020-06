Neue US-Sanktionen – Fortsetzung der alten Strategie gegen Russland und Nord Stream 2

Die Vereinigten Staaten wollen Sanktionen gegen das norwegische Energiezertifizierungsunternehmen „Det Norske Veritas“ verhängen, wenn es den Bau der Nord Stream 2-Gaspipeline genehmigt. Diese Ankündigung ist in einem Artikel enthalten, den The Washington Examiner veröffentlicht hat.

Das republikanische Repräsentantenhaus im US-Kongress forderte die Einführung „strikterer Sanktionen, die jemals gegen Russland verhängt wurden“, berichtet die amerikanische Ausgabe. Hierbei wird aus dem Bericht „Stärkung Amerikas und Bekämpfung globaler Bedrohungen“ zitiert, in dem Russland als ein Staat dargestellt wird, der angeblich „die demokratische internationale Ordnung untergräbt“ und die Interessen der USA „von Libyen bis Syrien und vom Mittelmeer bis zum Südchinesischen Meer“ beeinträchtigt.

Leonid Krutakow, Dozent an der Finanzuniversität der Regierung der Russischen Föderation, kommentierte die US-Pläne im Sputnik-Gespräch:

„Was die Republikaner anbieten, kann als Fortsetzung der großen US-Strategie in Bezug auf Russland und China - alternative Machtzentren, Zentren der Zukunft - bezeichnet werden, weil die alte globale Welt auseinanderfällt und die neue nach neuen Prinzipien vereint wird. Es gibt zwei Herangehensweisen: Laut der amerikanischen sollen alle so leben, wie es die Amerikaner wollen. Und es gibt ein Herangehen der Russen und Chinesen, die von einer Welt zwischenstaatlicher Abkommen sprechen. Diese beiden Welten sind unvereinbar, sie basieren auf völlig entgegengesetzten Prinzipien, und das eine muss das andere zerstören. Daher bieten die Republikaner einen Übergang von Sanktionen und Handelskriegen in einer offenen Phase.“

The Washington Examiner forderte dazu auf, Sanktionen gegen das norwegische Zertifizierungsunternehmen Det Norske Veritas zu verhängen, wenn es den Bau der Nord Stream 2-Gaspipeline genehmigt. Der Autor des Beitrags wies darauf hin, dass die Senatoren Ted Cruz und Gene Sheikhin in der vergangenen Woche einen Gesetzentwurf vorgelegt haben, der Sanktionen gegen Organisationen vorsieht, die Dienstleistungen zur Fertigstellung des Baus erbringen.

„Wenn gegen das Unternehmen Sanktionen verhängt werden, wird Nord Stream-2 möglicherweise überhaupt nicht realisiert... Die US-Regierung sollte klarstellen, dass Det Norske Veritas, wenn es ein Zertifikat ausstellt, nicht mehr in der Lage ist, Geschäfte mit amerikanischen Interessen zu tätigen. Die Organisation, die sich mit Det Norske Veritas befassen wird, sieht sich mit sekundären Sanktionen der USA konfrontiert“, schreibt der Autor des Artikels.

Diese Idee kommentierte der Vize-Generaldirektor des Instituts für Nationale Energie Alexander Frolow gegenüber Sputnik:

„Allein die Fragestellung ist überraschend: Lassen Sie uns gegen alle mit Nord Stream 2 verbundenen Unternehmen Sanktionen verhängen und es das „Gesetz zur Erläuterung der europäischen Energiesicherheit 2020“ nennen („Protecting Europe´s Energy Security Clarification Act of 2020“). Die Ironie besteht darin, dass die neuen sowie die bereits verabschiedeten Sanktionen nicht nur Gazprom und die Projektgesellschaft Nord Stream 2 AG beeinträchtigen werden. Sie werden Dutzende europäische Unternehmen hart treffen, einschließlich großer Energieunternehmen, also die Verbündeten der Vereinigten Staaten – die Länder der Europäischen Union.“

Die deutsche Wirtschaft beobachtet mit großer Sorge die Versuche US-amerikanischer Senatoren, die Bauarbeiten an der europäisch-russischen Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 zu sanktionieren. Als „eine direkte Bedrohung für die Rechtssicherheit in der Europäischen Union“ bezeichnete die US-Pläne der Vorsitzende des Ost-Ausschusses – Osteuropavereins der Deutschen Wirtschaft Oliver Hermes. „Europäische Energiefragen sind in Europa und nach europäischen Gesetzen zu klären und nicht durch US-Repräsentanten“, fügte er hinzu. Laut Hermes haben die politischen Argumente, welche die US-Vertreter gegen das Projekt Nord Stream 2 vorbringen, viel mit Fake News und wenig mit der Realität zu tun. Nord Stream 2 bedroht nicht die europäische Energiesicherheit, sondern sorgt durch zusätzliche Gasmengen dafür, dass bei wachsender Nachfrage die Energiepreise für Europas Haushalte und Unternehmen stabil bleiben und die EU ihre Klimaziele schneller erreichen kann. „Das Pipeline-Projekt, für dessen Finanzierung westeuropäische Unternehmen bereits über fünf Milliarden Euro aufgebracht haben, muss fertig gestellt werden“, so Hermes.

Die Sanktionen, die Washington bereits in den letzten sechs Jahren gegen Moskau verhängt hat, halten die amerikanischen Gesetzgeber für unzureichend. Die von den Republikanern ausgearbeitete Strategie listet ein Dutzend neuer Maßnahmen auf, die aus Sicht der Autoren, der US-Kongress und das Weiße Haus ergreifen könnten. Die Autoren des Berichts schlagen außerdem vor, sekundäre Sanktionen gegen ausländische Unternehmen einzuführen, die an russischen Öl- und Gasprojekten beteiligt sind, einschließlich des Baus der Nord Stream 2-Pipeline. Sie glauben, dass dieser Schritt Russland nicht nur daran hindern wird, Energieressourcen zu gewinnen und zu exportieren, sondern auch seinen Einfluss außerhalb des Landes auszubauen.