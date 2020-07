„Innovationsbremse“: Experten schlagen Absenkung der Ökostrom-Umlage auf null vor

Um die Energiewende voranzubringen, haben die Deutsche Energie-Agentur (dena), das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo) sowie die Stiftung Umweltenergierecht in einer am Dienstag veröffentlichen Studie vorgeschlagen, die Ökostrom-Umlage faktisch abzuschaffen.