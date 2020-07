Arbeits- und Entwicklungsminister Deutschlands kündigen Lieferkettengesetz an

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Entwicklungsminister Gerd Müller planen, rund 7400 Unternehmen in Deutschland per Gesetz zum Schutz der Menschenrechte in ihren Lieferketten zu verpflichten. "Das Lieferkettengesetz wird nur verlangen, was machbar und verhältnismäßig ist", erklärte Heil am Dienstag der Agentur Reuters zufolge in Berlin.