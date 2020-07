Türkei bohrt im Schwarzen Meer nach Brennstoffen

Das türkische Bohrschiff Fatih hat nach Angaben der Regierung in Ankara mit Erkundungsbohrungen nach fossilen Brennstoffen im Schwarzen Meer begonnen. Energieminister Fatih Dönmez spricht von der Gewährleistung der Energiesicherheit seines Landes.

„Mit einem Gebet und der Unterstützung unserer Nation begann Fatih mit den ersten Bohrungen im Schwarzen Meer“, schrieb Dönmez am Montag auf Twitter.

„Für die Energieunabhängigkeit der Türkei untersuchen wir jeden Quadratmeter unserer Meere. Wenn es etwas gibt, werden wir es auf jeden Fall finden.“

Zuvor hatte die Fatih im östlichen Mittelmeer nach Erdgas gebohrt und vor allem mit ihren Erkundungen vor Zypern für Ärger in dem EU-Staat gesorgt.

Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı.



Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için denizlerimizin her bir metrekaresini karış karış arayacağız.



“Varsa mutlaka bulacağız.”#FatihKaradenizde pic.twitter.com/3E3JmY7B3C — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) July 20, 2020

​Die Regierung der Republik Zypern wirft der Türkei vor, mit Bohrungen in der Ausschließlichen Wirtschaftszone und auf dem Festlandsockel ihre souveränen Rechte zu verletzen. Auch die Europäische Union verurteilte die türkischen Aktivitäten in der Region wiederholt. Deren Außenbeauftragter Josep Borrell kündigte Mitte Juli die Vorbereitung weiterer Strafmaßnahmen gegen die Türkei an. Diese könnten umgesetzt werden, falls Ankara seine als illegal erachteten Erdgas-Erkundungen im östlichen Mittelmeer noch einmal ausweiten sollte.

Die Türkei weist den Vorwurf der illegalen Bohrungen zurück und ist der Ansicht, ebenfalls Anspruch auf die Meeresgegend zu haben. Internationale Energieunternehmen hatten in den vergangenen Jahren reiche Erdgasvorräte unter dem Meeresboden vor Zypern erkundet. Dies führte zu schweren Spannungen zwischen Ankara und Nikosia.

leo/sna