Zweites Tesla-Autowerk entsteht in USA – Musk

Im Zuge einer Konferenzschalte bestätigte Musk, dass Teslas zweites US-Autowerk bald im Bundesstaat Texas in der Nähe von Austin entstehen werde. Laut dem US-Unternehmer hätten die Bauarbeiten dort am vergangenen Wochenende begonnen.

„Wir werden eine atemberaubende Fabrik direkt am Colorado River bauen“, sagte Musk.

Bislang hat Tesla nur eine Autofabrik in der kalifornischen Stadt Fremont. Ein weiteres Autowerk wurde in Shanghai eröffnet, eines entsteht im Moment in Grünheide bei Berlin. Neben seinen Autowerken betreibt der amerikanische Autohersteller noch ein Batteriewerk im Bundesstaat Nevada und eine Fabrik in New York, die vor allem Solaranlagen herstellt. Allerdings braucht Tesla aufgrund der steigenden Nachfrage insbesondere nach dem neuen Model Y zügig neue Fertigungsstätten.

Gewinne trotz Corona-Krise

Wie Musk ferner bei der Konferenzschalte mitteilte, hätte Tesla trotz der anhaltenden Corona-Pandemie einen weiteren Quartalsgewinn erzielt. In den drei Monaten bis Ende Juni war ein Überschuss in Höhe von 104 Millionen Dollar (90 Millionen Euro) registriert worden. Damit hält das US-Unternehmen weiter an seinem ambitionierten Ziel fest, 2020 über 500.000 Autos auszuliefern.

Tesla erreichte mit dem erneuten Quartalsgewinn einen Meilenstein - erstmals seit ihrer Gründung im Jahr 2003 schrieb die Firma über zwölf Monate hinweg schwarze Zahlen. Angesichts von Produktionsausfällen und Absatzeinbußen in der Corona-Krise ist dies ein besonders großer Erfolg, auch wenn die Erlöse im Jahresvergleich insgesamt um rund fünf Prozent auf sechs Milliarden Dollar sanken.

