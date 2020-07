Ölmarkt: Urals erstmals seit April billiger als Brent

Am Montag sei der Urals-Preis in Nordwesteuropa um 0,38 Dollar je Barrel gesunken. Berichte, wonach die Urals-Liefermenge im August um 40 Prozent wachsen würde, sowie die relativ schwache Nachfrage nach dieser Sorte in Nordwesteuropa und China hätten den Preis unter Druck gesetzt.

Wie RIA Novosti aus der Agentur Argus erfuhr, sank der Preis für ein Barrel Urals in absoluten Zahlen um 1,05 auf 42,1 US-Dollar.

Die Urals-Lieferung aus baltischen Häfen würde im August gegenüber Juli um mehr als 50 Prozent auf 880.000 Barrel pro Tag (3,8 Millionen Tonnen) wachsen, hieß es. Dabei bleibe die Nachfrage nach Urals in Europa aufgrund der geringen Rentabilität der Verarbeitung schwach. Auch in China schwächele die Nachfrage nach dieser Ölsorte aufgrund hoher Lagerbestände sowie schwerer Überschwemmungen im Süden des Landes.

In der Mittelmeerregion werden Urals-Mengen von 80.000 bis 100.000 Tonnen den vierten Handelstag in Folge mit einer Prämie von 0,75 US-Dollar pro Barrel gegenüber Brent gehandelt. Die Lieferung aus Noworossijsk soll im August um nur zehn Prozent auf 210.000 Barrel pro Tag (900.000 Tonnen) zunehmen. In absoluten Zahlen verbilligte sich Urals in der Region um 0,67 auf 42,98 Dollar pro Barrel.

Die Urals-Exporte per See sollen im August laut Argus um mehr als 40 Prozent auf 1,1 Millionen Barrel pro Tag (4,7 Millionen Tonnen) steigen. Im Juli lagen die gesamten Seetransporte mit 770.000 Barrel pro Tag (3,32 Millionen Tonnen) auf dem tiefsten Stand seit spätestens 2001.

