Deutsche Wirtschaft erlebt stärksten Einbruch seit Beginn der BIP-Messungen

Wegen der Corona-Krise ist die Wirtschaftsleistung in Deutschland im zweiten Quartal 2020 massiv eingebrochen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte gegenüber dem Vorquartal um 10,1 Prozent. Dies teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden in einer ersten Schätzung mit.

6,7 Millionen Kurzarbeiter im Mai

Im Mai waren nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 6,7 Millionen Menschen in Deutschland in Kurzarbeit. Im April hatte die Kennziffer noch bei 6,1 Millionen gelegen. Damit sei im Mai nach Hochrechnungen die höchste jemals ermittelte Zahl von Kurzarbeitern in der Bundesrepublik erreicht, teilte die Behörde am Donnerstag in Nürnberg mit.

Erwerbslosigkeit nimmt zu

Nach Angaben der Behörde ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Juli weiter gestiegen. Es waren 2,91 Millionen Menschen ohne Job – 57.000 mehr als im Juni und 635.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg binnen einem Monat um 0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent.

Mit der jetzigen Rezession wurden nach Expertenschätzungen sieben Jahre ökonomischen Wachstums binnen drei Monaten ausradiert. Gegenüber dem Vorjahr ist die deutsche Wirtschaft um 11,7 Prozent eingebrochen.

