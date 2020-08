Es gibt keinen Grund für Strategieänderung – CEO der BMW Group Russland

Deutsche Autohersteller in Russland hoffen auf das Ausbleiben einer zweiten Corona-Welle. Im ersten Halbjahr 2020 hat der Verband Europäischer Unternehmen AEB einen Absatzrückgang bei Leicht- und Nutzfahrzeugen verzeichnet. Die Juni-Kennziffern geben Hoffnung auf einen Nachfrageanstieg.

Im ersten Halbjahr 2020 ging der Absatz von Neuwagen und leichten Nutzfahrzeugen in Russland gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 23,3 Prozent zurück und belief sich laut dem AEB-Ausschuss der Automobilhersteller auf 635.959 Fahrzeuge. Laut seinem Vorsitzenden, Dr. Thomas Stärtzel, wirkten sich der schwache Rubel und die Coronavirus-Pandemie auf den Markt aus. „Im Juli erwarten wir bessere Resultate. Wir hoffen, dass es nicht zur zweiten Welle der Pandemie kommt. Der russische Markt ist langfristig für alle Hersteller interessant, weil Russland ein wichtiger Markt Europas ist. Wir stärken Investitionen in die lokale Produktion“, erläuterte Dr. Stärtzel gegenüber Sputnik.

Im Premium-Bereich gibt es eine andere Dynamik. BMW kam als erster Vertreter der deutschen Premium-Autohersteller auf den russischen Markt und ist seit mehr als 20 Jahren mit dem Produktionsstandort Kaliningrad hier tätig. Stefan Teuchert , CEO der BMW Group Russland, erläuterte im Sputnik-Gespräch, von welchen Corona-Einschränkungen das Unternehmen betroffen war. Dabei wies er darauf hin, dass es neben Covid-19 auch indirekte Auswirkungen des Ölpreises und der Wechselkursschwankungen gebe.

„Im März dieses Jahres war Corona ein großes Thema in Europa, aber noch nicht in Russland, das kam erst im April. Aber der Wechselkurs schwankte sehr stark und dies führte im ersten Schritt zu einer deutlich erhöhten Nachfrage. Daher war das erste Quartal für uns und die meisten Hersteller noch sehr gut und weit über dem Vorjahr. Im April und Mai brach der Gesamtmarkt um 70 bzw. 50 Prozent ein – viele Händler waren lange komplett geschlossen (auch die Werkstätten). Erfahrungsgemäß sind die Volumenhersteller immer stärker betroffen, als die Premiumanbieter, zu welchen wir zählen. Aber bereits im Juni konnten wir eine sehr schnelle Erholung feststellen, auf das ursprünglich geplante Niveau. Russland ist sehr erfahren in der Bewältigung von Krisen, jeder stellt sich sofort darauf ein und trifft die richtigen Maßnahmen. Wir haben einen Digitalisierungsboom erlebt und konnten selbst viele neue Tools auf unserer und den Händler-Webseiten implementieren. Dies wird von den Kunden sehr gut angenommen und hilft zusätzlich, die Krise schneller zu bewältigen“, erklärte der BMW-Russland-Chef.

Die internationale Situation wirkt sich ebenfalls auf das Geschäft aus. Laut Stefan Teuchert stehen viele Firmen vor großen Herausforderungen. Die Automobilindustrie sei auch ohne Corona-Krise in eine Phase der Neuausrichtung eingetreten.

„Nicht nur Kostendruck und Transformation prägen das tägliche Bild, aber auch die Frage, wie viele Firmen unserer Kunden das überleben werden. Das verändert die Nachfrage weltweit. Darüber hinaus waren Lieferketten und die Produktion über Monate unterbrochen, und dies führte zu einer deutlichen Reduktion und Verknappung von Fahrzeugen. Einerseits ist das sehr gut, um die Kosten und Profitabilität sicher zu stellen, andererseits führt es zu Unterversorgung in manchen Märkten. Die BMW Group ist sehr gut aufgestellt und hat auch in der Vergangenheit bewiesen, dass wir Krisen effektiv nutzen und gestärkt daraus hervorgehen. Das wird auch dieses Mal so sein“, ist sich der CEO sicher.

Seinen Worten zufolge wirkt sich Chinas Beispiel positiv aus. China sei der erste Markt, der betroffen gewesen sei, aber auch der erste, der sich ab März sehr schnell wieder erholt habe. Peking demonstriere Verkaufszahlen über dem Vorjahresniveau sowie ein starkes Wachstum. Als der größte Absatzmarkt für fast alle Hersteller sei das wichtig für die weitere Stabilisierung und gebe Hoffnung für den Rest der Welt, betonte Stefan Teuchert.

Auf die Frage, ob der russische Markt für den deutschen Automobilhersteller der Premium-Klasse nach wie vor attraktiv sei und ob es Pläne zur Änderung der Strategie gebe, äußerte der CEO der BMW Group Russland:

„Der russische Markt war und ist attraktiv für uns. Wir glauben an das langfristige Potential – 2012 dachten sogar die Hersteller, dass Russland der größte Automobilmarkt in Europa sein könnte. Diese Zeiten sind erst einmal vorbei. Es wird einige Jahre dauern, bis wir wieder Zulassungen in der Höhe von den Jahren 2012 bis 2014 sehen werden. Daher gibt es auch keinen Grund, unsere Strategie zu ändern. Wir haben ein hervorragendes Team und Handelsnetz und arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung unserer Prozesse und Serviceangebote für unsere Kunden. Die sprichwörtliche „Freude am Fahren“ geht über das Auto hinaus und muss für unsere Kunden immer und überall spürbar und erlebbar sein. Und da gibt es noch einiges, was wir planen, um dies weiter zu verbessern“, deutete Stefan Teuchert an.

Das Coronavirus habe sich nicht nur für deutsche Autohersteller in Russland, sondern auch für die Logistik als ein guter Krafttest erwiesen, meint Alexej Beljajew, Vorsitzender des AEB Automotive Components Committee.

„Autohersteller wie auch Hersteller von Autokomponenten wollen ihre Fabriken nicht schließen. Da das Coronavirus schon lange bei uns ist und dies bisher nur eine Ouvertüre war, ist die Arbeit an Lieferketten eine der wichtigsten. Die Schwierigkeiten mit der Logistik haben nicht gestern begonnen: China streitet sich mit den USA, frühere internationale Abkommen werden auseinandergerissen, die Welt wird immer fragmentierter und immer mehr Sanktionen werden verhängt. In dieser Situation spielt die Lokalisierung eine positive Rolle und schafft zusätzliche Sicherheit. Die Lokalisierungsstrategie bietet eine langfristige Vision“, betonte Alexej Beljajew im Rahmen des Online-Marathons Automechanika und Autobusiness, der im Vorfeld der für Anfang November 2020 geplanten Ausstellung MIMS Automechanika Moskau stattfand.

Ziel der deutschen Autohersteller ist es, nicht nur den Absatz, sondern auch ihren Anteil am wachsenden russischen Markt zu steigern. Um ein Qualitätswachstum zu erzielen, setzt jeder Hersteller seine eigene Strategie und Taktik um. Anscheinend ist es nicht mehr erforderlich, das Image zu pflegen. Es scheint, dass die deutsche Autoindustrie seit langem und auf lange Sicht die Herzen der Russen erobert hat.