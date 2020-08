Spezialisten nennen die beste Fluchtwährung

Obwohl sein Wert im Vergleich mit anderen Währungen sinkt muss laut Spezialisten damit gerechnet werden, dass in diesem Jahr der Dollar die beste Fluchtwährung sein wird.

Die niedrigen Zinssätze in den USA schaffen demnach bestimmte Vorteile für Investoren und machen dadurch den Dollar attraktiver als den japanischen Yen oder den Schweizer Franken.

Anleger können also Kredite in einer Währung mit niedriger Rendite aufnehmen, die jetzt der Dollar ist, und in hochrentierliche Vermögenswerte investieren, um die Zinsdifferenz zu erhalten. In unsicheren Zeiten können die Investoren solche Aktiva verkaufen und die geliehene Währung zurückgeben, was sie stärken kann.

Jedoch warnen die Spezialisten, dass die politische Unsicherheit in den USA einen Risikofaktor für den Dollar darstellt.

ak/sn/ae