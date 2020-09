Mit einheitlichen Corona-Reiseregeln: Flugbranche in Europa strebt Erholungsphase an

Nach Ansicht der europäischen Fluggesellschaften sind einheitliche Reiseregeln in der Corona-Pandemie das wichtigste Mittel, um die Nachfrage nach Flugtickets wieder anzukurbeln. Der Branchenverband Airlines for Europe (A4E) appellierte am Dienstag an die EU-Regierungen, einer entsprechenden Empfehlung der EU-Kommission zu folgen.