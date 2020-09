S&P Global Platts: Ölmarkt erwartet Einbruch der Nachfrage

Die Experten widmeten ihre besondere Aufmerksamkeit jenen Ländern, die das „schwarze Gold“ fördern. Martin Frenkel, Präsident von S&P Global Platts, betonte, dass die weltweite Nachfrage nach Rohstoffen bis Ende des Jahres um acht Millionen Barrel pro Tag sinken werde.

„Dies ist eine enorme Reduzierung im Vergleich zu anderen Jahren“, sagte er.

Darüber hinaus würden die Indikatoren im nächsten Jahr nicht das Vorkrisenniveau erreichen, meint Frenkel. Die Nachfrage nach Öl sinke vor dem Hintergrund der Quarantänebeschränkungen, wogegen die Lagerbestände steigen würden.

IEA-Bericht

Bevorstehende OPEC+-Sitzung

Am Mittwoch veröffentlichte die Internationale Energieagentur (IEA) ihren monatlichen Bericht, in dem festgestellt wurde, dass die rasante Wiederherstellung der globalen Ölnachfrage nach der Lockerung der Covid-19 -Beschränkungen in vielen Ländern aufgrund dereiner zweiten Corona-Infektionswelle aufgehört habe und die Marktaussichten nun nicht mehr so zuversichtlich seien.

Daher warten Händler auf die Sitzung des OPEC + (JMMC), die am Donnerstag, dem 17. September, stattfinden wird. Medienberichten zufolge beabsichtigt die OPEC + trotz des Preisverfalls nicht, eine zusätzliche Reduzierung der Ölförderung anzukündigen.

ek/mt/sna