In China aufholen: Audi will Elektroautos mit Partner FAW bauen

Die VW-Tochter Audi plant in China ein eigenes Unternehmen mit dem Partner FAW zur Produktion von Elektroautos zu gründen. Die Ingolstädter bauen in der Volksrepublik bereits Autos für den lokalen Markt. Laut Experten halten deutsche E-Autobauer mit dem chinesischen Markt kaum mit.

In dem neuen Gemeinschaftsunternehmen will Audi ab 2024 Elektroautos auf Basis der gemeinsam mit Porsche entwickelten Elektroplattform PPE bauen, wie das Unternehmen am Dienstag in Ingolstadt mitteilte. Dazu sei eine Absichtserklärung unterzeichnet worden.

„Diese Entscheidung unterstreicht die strategische Bedeutung des chinesischen Marktes“, sagte Audi-Chef Markus Duesmann. „Damit treiben wir Innovationen vor Ort aktiv voran.“

China ist auch für Audi der weltweit wichtigste Einzelmarkt. Die Ingolstädter bauen in der Volksrepublik bereits Autos für den lokalen Markt im chinesischen VW-Gemeinschaftsunternehmen FAW-Volkswagen. Die Elektroplattform PPE ist im VW-Konzern vor allem für teure Oberklassemodelle von Audi und Porsche vorgesehen, die mit mehr Leistung und schnelleren Ladezeiten einen Mehrwert gegenüber den Massenautos bieten sollen, die vorwiegend Volkswagen mit seiner Elektroplattform MEB anbieten will.

Die Branchenzeitung „Automobilwoche“ hatte bereits Ende September von den Verhandlungen zu einem neuen Joint Venture von Audi mit FAW berichtet.

Deutsche Hersteller halten nicht mit

Nach Einschätzung von Branchenexperten, die im September von der Deutschen Presse-Agentur befragt wurden, müssen sich deutsche Autohersteller stärker anstrengen, um bei der rasanten Entwicklung von Elektroautos in China mitzuhalten. „Was Elektromobilität angeht, muss man sagen, fahren sie fast gar nicht mit“, äußerte der unabhängige deutsche Unternehmensberater Peter Hage. Insgesamt hätten deutsche Hersteller „bisher sehr wenige Modelle wirklich im Vertrieb“.

Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach pflichtete bei: „Man muss sehr aufpassen, da nicht abgehängt zu werden, wenn man da nicht investiert.“ Der Leitmarkt der Elektromobilität sei China – „und zwar mit deutlichem Abstand“. Chinas Regierung tue viel für die Förderung. Auch seien Chinesen offen für technische Innovationen, würden meist in der Stadt und weniger weite Strecken über das Land fahren.

Exporte sinken, Inlandsmarkt boomt

In der Corona-Krise ist die Ausfuhr von deutschen Elektrofahrzeugen im ersten Halbjahr 2020 deutlich zurückgegangen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden in den sechs Monaten 41.300 Wagen exportiert, im Vorjahreszeitraum waren es 52.200 gewesen. Ein rundes Viertel ging demnach jeweils in das Hauptabnehmerland Norwegen.

Auf dem deutschen Markt erleben elektrisch angetriebene Autos grundsätzlich einen auch mit Steuermitteln angetriebenen Boom. Nach Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes waren im August 6,4 Prozent aller neu zugelassenen Autos reine Stromer und weitere 18,4 Prozent verfügten über einen Hybridantrieb, also eine Kombination aus Verbrenner- und Elektromotor. 2019 hatten die entsprechenden Anteile bei 1,8 Prozent beziehungsweise 6,6 Prozent gelegen.

