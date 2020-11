Selenski: Weltbank gibt Ukraine 100 Mio. Dollar für Donbass

Die Weltbank will der Ukraine nach Angaben von Präsident Wladimir Selenski 100 Millionen US-Dollar für die Unterstützung der Wirtschaft in den von Kiew kontrollierten Gebieten der östlichen Region Donbass bereitstellen.

„Die Ukraine wird von der Weltbank 100 Millionen US-Dollar erhalten, um die Wirtschaft der Gebiete an der Kontaktlinie wiederherzustellen“, kündigte Selenski am Samstag im Kurznachrichtendienst Twitter an.

Er dankte Weltbank-Präsident David Malpass und dem Regionaldirektor für Osteuropa, Arup Banerji, für die Unterstützung der territorialen Einheit der Ukraine. Weiter twitterte Selenski:

„Wir werden unser Bestes tun, damit sich die Bürger sicher fühlen und die Regionen prosperieren und sich entwickeln.“

Die ukrainische Regierung hatte im April 2014 Truppen in östliche Regionen um Donezk und Lugansk geschickt, die nach dem Umsturz in Kiew im Februar ihre Unabhängigkeit erklärt hatten. Der seitdem andauernde militärische Konflikt zwischen Kiew und den selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk hat nach UN-Angaben bislang 13.000 Menschen das Leben gekostet.

Unter Vermittlung der Minsker Kontaktgruppe vereinbarten die Konfliktparteien seit September 2014 dreimal eine Waffenruhe, die jedoch nie eingehalten wurde.

leo/ae