China steigert Ölimporte um mehr als ein Zehntel

In der Zeit von Januar bis Oktober 2002 hat China seine Öl- und Erdgasimporte um 10,6 beziehungsweise 4,7 Prozent im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum erhöht. Dies geht aus den Informationen hervor, die die Allgemeine Zollverwaltung (General Administration of Customs) der Volksrepublik am Samstag veröffentlicht hat.