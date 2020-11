Cargo-Wachstum: Gebiet Leningrad will Hafenkapazitäten ausbauen

Das Gebiet Leningrad ist an einem Ausbau der Hafenkapazitäten interessiert, wie der Gouverneur Alexander Drosdenko im Gespräch mit Sputnik mitteilte.

Allein 2019 stieg die Menge des Frachtumschlags durch Stauereigesellschaften im Gebiet Leningrad um 7,3 Prozent auf mehr als 185 Mio. Tonnen. Das größte Wachstum ist im vergangenen Jahr am Hafen Primorsk zu erkennen – 2019 wurden hier mehr als 61 Mio. Tonnen Frachten umgeschlagen. Den größten Frachtumsatz verzeichnete der Hafen Ust-Luga – ein Plus von 5,2 Prozent auf 103,8 Mio. Tonnen. Am Handelshafen Wyssozk ist ebenfalls ein Zuwachs zu erkennen – um 3,3 Prozent auf 19,4 Mio. Tonnen Fracht.

„Wir bauen ausgehend von den Kennzahlen und Prognosen des Frachtstroms. Das bedeutet zudem Steuereinnahmen und Arbeitsplätze, eine gute Entwicklung der Wirtschaft. Es gibt einige Wachstumsmotoren für die Entwicklung ganzer Branchen. Jeder Frachtstrom bei uns schiebt die Entwicklung der kompletten Transportkette im Gebiet Leningrad und außerhalb der Region an“, sagte Drosdenko.

Was die Aussage des weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko betrifft, der die Bereitschaft signalisiert hatte, Frachten über russische statt baltische Häfen abwickeln lassen zu wollen, sagte Gouverneur Drosdenko, dass es Richtungen gebe, die der weißrussischen Seite passen würden, zum Beispiel Terminals zur Verladung der Mineraldünger oder Ölprodukte (sowohl heller, als auch dunkler).

In Bezug auf den Vorschlag Lukaschenkos, einen neuen Terminal zur Verladung weißrussischer Güter zu bauen, sagte der Gouverneur, dass die Frachten Weißrusslands umfangreich seien.

„Das sind Millionen Tonnen – sowohl Mineraldünger als auch Ölprodukte. Doch besser wäre es, die bereits bei uns vorhandenen Kapazitäten zu nutzen“, sagte Drosdenko.