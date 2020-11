Westbalkan-Staaten wollen ihre Wirtschaften stärker an EU anpassen

Die Westbalkan-Staaten wollen sich in Wirtschaft und Klimaschutz stärker an die Europäische Union anpassen. Vertreter von sechs Staaten unterzeichneten am Dienstag zwei entsprechende Deklarationen zu einem regionalen gemeinsamen Markt und zu einer „Grünen Tagesordnung“, meldet die Deutsche Presse-Agentur aus Sofia.