Grünenpolitiker Krischer will Zukunft von Streetscooter sichern – und schreibt an Tesla-Chef 

Oliver Krischer, Bundestagsabgeordneter der Grünen, hat sich einfallen lassen, wie das Überleben von Streetscooter der Deutschen Post gesichert werden könnte, und hat den Chef des US-Elektroautobauers Tesla, Elon Musk, in einem persönlichen Brief gebeten, den Aachener Hersteller von Elektrotransportern zu kaufen.

Die Idee sei, dass die Produktion unter Federführung von Tesla fortgeführt werden solle, berichtet der „Spiegel“.

Das im Jahr 2010 vom Aachener Universitätsprofessor Achim Kampker mitgegründete Unternehmen sei innovativ, habe eine erfolgreiche Produktpalette und in Deutschland in kürzester Zeit mehr als 15.000 Fahrzeuge verkauft, schreibt Krischer. Trotzdem wolle der gegenwärtige Besitzer, die Deutsche Post DHL, das Unternehmen verkaufen – aus sachfremden Gründen.

Er sei sicher, so Krischer, dass sich Streetscooter unter der Federführung von Tesla hervorragend entwickeln würde. Konkurrenz gebe es wenig, und der Bedarf an Elektrotransportern sei vor allem in Metropolen enorm.

Zwei Jahre lang Käufer gesucht

Post-Chef Frank Appel würde seit nunmehr zwei Jahren einen Käufer für das Unternehmen suchen, weil er sich scheue, den von Kampker und dem ehemaligen Paketvorstand Jürgen Gerdes ausgebauten Geschäftszweig unter dem Dach des Logistikkonzerns weiterzuentwickeln und Geld in die Sparte zu investieren, hieß es.

