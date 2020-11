China könnte schon 2021 auf globalem Ölraffinerie-Markt USA vom Thron stoßen – Bloomberg

Wie Bloomberg unter Berufung auf die Prognose der Internationalen Energieagentur am Montag berichtet, befinden sich derzeit in China mindestens vier neue Raffinerien im Bau, deren Gesamtkapazität 1,2 Millionen Barrel pro Tag betragen wird. Dies sei mit der gesamten Kapazität der Ölverarbeitung in Großbritannien vergleichbar. In der gleichen Zeit werden in den USA dagegen Raffinerien geschlossen, wie beispielsweise ein Werk von Royal Dutch Shell in Louisiana, das eigentlich noch in passablem Zustand war.

Wegen der Corona-Krise ging die globale Nachfrage nach Kraftstoff zurück, was sich auch auf die Ölförderung und -verarbeitung auswirkte – die Branche schrumpfte um einen Rekordwert von 1,7 Millionen Barrel. Mehr als die Hälfte davon fiel auf US-amerikanische Betriebe.

Die Pandemie hat eine Verschiebung in der globalen Raffinerieindustrie beschleunigt, da die Nachfrage nach Kunststoffen und Kraftstoffen in China und im übrigen Asien wächst, wo sich die Volkswirtschaften schnell von der Pandemie erholen. Im Gegensatz dazu haben Raffinerien in den USA und in Europa mit einer tieferen Wirtschaftskrise zu kämpfen, während der Übergang von fossilen Brennstoffen zu alternativen Energien die langfristigen Aussichten für die Ölnachfrage trübt.

Amerika ist seit Beginn des Ölzeitalters Mitte des 19. Jahrhunderts die Nummer Eins unter den Raffinerien. Laut der Internationalen Energieagentur wird die USA aber China bereits im nächsten Jahr vom Thron stoßen, so Bloomberg.

Der Aufschwung der chinesischen Raffinerieindustrie in Verbindung mit demin Indien und im Nahen Osten beeinflusst das globale Energiesystem, so Bloomberg. Ölexporteure verkaufen mehr Rohöl nach Asien und weniger an langjährige Kunden in Nordamerika und Europa. Chinesische Unternehmen gewinnen nun an Stärke auf den. Dies sei aber nicht nur für die USA ein Problem, sondern auch für die asiatischen Länder.

Laut dem Forschungsunternehmen Wood Machenzie wird die Hälfte der Ölraffineriekapazitäten gerade in dieser Region geschaffen und kunststofforientiert sein.

„China wird in den nächsten Jahren eine weitere Million Barrel pro Tag oder mehr auf den Tisch legen“, zitiert Bloomberg Steve Sawyer, Raffineriedirektor beim Branchenberater Facts Global Energy (FGE). „China wird die USA wahrscheinlich in den nächsten ein oder zwei Jahren überholen“, schloss er daraus.

