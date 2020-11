Elon Musk überholt Bill Gates und ist nun zweitreichster Mensch der Welt

Demnach überholte Musk den Microsoft-Mitgründer Bill Gates. Das Vermögen von Musk kletterte laut dem Ranking innerhalt des Jahres um 100,3 Milliarden US-Dollar (84,5 Milliarden Euro) auf 127,9 Milliarden US-Dollar (107,9 Milliarden Euro). Gates gilt als 127,7 Milliarden US-Dollar (107,6 Milliarden Euro) schwer.

Auf Platz eins landete im Ranking Amazon-Chef Jeff Bezos, dessen Vermögen auf 182 Milliarden Dollar taxiert wird.

Zu den fünf reichsten Menschen der Welt gehören der Präsident von „Louis Vuitton Moët Hennessy“ Bernard Arnault und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (Platz fünf).

Kursanstieg der Tesla-Aktie

Am Montag haben die Aktien des US-amerikanischen Herstellers von Elektroautos Tesla an der Börse den Wertrekord gebrochen. Bis 18:51 Uhr Moskauer Zeit (16.51 Uhr MEZ) ist der Kurs der Tesla-Aktie um sieben Prozent auf 524,96 US-Dollar gegenüber dem Freitag gestiegen.

Die Tesla-Aktien zeigen das Wachstum vor dem Hintergrund der Nachrichten, dass das Unternehmen am 21. Dezember in den Börsenindex S&P 500 aufgenommen werden soll. Allein in der vergangenen Woche legten die Wertpapiere um 16 Prozent zu.

Am 19. November wurde mitgeteilt, dass Musk an einem Tag um 7,6 Milliarden US-Dollar reicher geworden sei und zu den drei reichsten Menschen der Welt gehöre. Der Unternehmer habe Facebook-Chef Mark Zuckerberg aus den Top drei verdrängt.

ns/ae