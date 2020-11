Erste Fluggesellschaft beschließt Impfpflicht

Jens Spahn betont, dass es keine Impfpflicht geben wird. In der Praxis könnte dies anders aussehen. Wer beispielsweise fliegen will, muss sich impfen lassen – so könnte es bald heißen, zumindest bei der australischen Fluggesellschaft Quantas. Das Unternehmen verspricht sich dadurch eine baldige Rückkehr zur Normalität.