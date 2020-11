Unternehmer Peter Adrian soll neuer DIHK-Präsident werden

Eine im Frühjahr eingesetzte Findungskommission habe Adrian am Mittwoch als Nachfolger von Eric Schweitzer nominiert, so ein Sprecher des DIHK am Donnerstag.

Der 63 Jahre alte Adrian ist seit 2006in Trier. Die Wahl durch die DIHK-Vollversammlung soll im März kommenden Jahres stattfinden.

Die Amtszeit des amtierenden Präsidenten Eric Schweitzer endet dann satzungsgemäß nach zwei Wahlperioden. Er ist seit 2013 DIHK-Präsident.

Auch bei zwei anderen großen Spitzenverbänden der Wirtschaft, dem Bundesverband der Deutschen Industrie und der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, kommt es demnächst zu Wechseln an der Spitze.

DIHK

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag vertritt laut Informationen seiner Webseite die gesamte gewerbliche Wirtschaft in Deutschland. Seine Mitglieder sind demnach die 79 Industrie- und Handelskammern (IHKs) mit mehreren Millionen Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen.

„Für diese Unternehmen engagiert sich der DIHK gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. Er setzt sich auf Bundes- und Europaebene für die gewerbliche Wirtschaft ein – beispielsweise für weniger Bürokratie, freien Handel oder schnelles Internet. Das Ziel: gute Rahmenbedingungen für erfolgreiches Wirtschaften“, heißt es.

ak/dpa/sb