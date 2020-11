Flughafenchef: 660 Millionen Euro Zuschüsse für BER

„Die Gesellschafter werden uns im nächsten Jahr ein Corona-Darlehen von insgesamt 660 Millionen Euro bereitstellen“, teilte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Freitag mit. Die Verträge seien schon verhandelt.

Unternehmensangaben zufolge enthält die Summe auch 108 Millionen Euro, die die Flughafeneigentümer schon vor zwei Jahren für 2021 zugesagt hätten.

BER auf Sparkurs

„Wir arbeiten hart daran, dass es uns gelingt, dieses Geld nicht komplett in Anspruch zu nehmen“, sagte Lütke Daldrup. Er geht davon aus, dass der neue Flughafen 2025 seine Betriebskosten allein decken kann.

Eröffnung mitten in der Corona-Pandemie

Der Flughafen war am 31. Oktober nach neun Jahren Verzögerung – mitten in der Corona-Pandemie – eröffnet worden. Sondermaschinen von Easyjet und Lufthansa brachten geladene Gäste zum neuen Terminal.

Die Eröffnung fällt in die schwerste Krise der Luftfahrt seit dem Zweiten Weltkrieg, wie es in der Branche heißt. Nur wenige Tausende Passagiere pro Tag werden in den nächsten Wochen in Schönefeld erwartet.

Der auch als Pannenflughafen berühmt gewordene BER hätte bereits nach fünf Jahren Bauzeit im Jahr 2011 den Betrieb aufnehmen sollen. Wegen Baumängeln und schlechten Managements musste die Eröffnung immer weiter verschoben werden.

