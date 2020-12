Der „Export-Weltmeister“ ist pessimistischer als der Rest der EU, die USA und China, obwohl …

Einem Bericht des „Handelsblatts“ zufolge, hat die britische und weltweit operierende Bank „HSBC“ jüngst eine internationale Umfrage in den Chefetagen bei Unternehmen durchgeführt. Diese zeige, „dass sich die Firmen hierzulande mehr als anderswo um Lieferketten sorgen.“

„Die Deutschen sind mit Blick auf ihre Geschäftsaussichten pessimistischer als die globale Konkurrenz – obwohl sie erwarten, dass sie etwas eher im Jahr 2022 zum Vorkrisenniveau zurückkehren können als Firmen anderer Länder. Entsprechend zurückhaltender sind sie bei den Investitionen: 59 Prozent wollen diese erhöhen – weltweit allerdings wollen dies 67 Prozent und in Europa 64 Prozent tun.“

Konzentration auf europäische Zulieferer

So würdender deutschen Firmen meinen, sie seien zuversichtlicher als ein Jahr zuvor. „Das mag Corona geschuldet sein. Jedoch: In allen anderen Ländern Europas und in wichtigen Märkten wie in den USA und Asien ist die Zuversicht größer“, so der Bericht.

Der wirtschaftliche Schock in der Corona-Pandemie sitze offenbar tief bei den Firmen-Führungskräften. „89 Prozent der befragten Unternehmenslenker machen sich Sorgen um ihre Lieferketten. Sie fürchten steigende Kosten, Instabilität und fehlende Flexibilität. Viele Firmen konzentrieren sich demnach stärker auf Zulieferer aus Europa.“

Immer wichtiger werde der Faktor, dass „Zulieferer schnell liefern können und fit im Umgang mit Digitaltechnologien sind.“

Auch die Unternehmensstrategien seien deshalb nun „defensiver“ ausgerichtet. Die meisten befragten Unternehmen würden demnach auf Kostenreduzierung drängen. Interessanterweise stünden aber „immerhin an zweiter Stelle Expansionspläne in neue Märkte und an dritter der Plan, die Produktqualität zu erhöhen. Die Absicht, in neue Fertigkeiten ihrer Arbeitnehmer zu investieren, folgt erst an vierter Stelle.“

Deutschlands Unternehmen gegen den Trend?

Besonders auffällig erscheint der Unterschied in der Wahrnehmung deutscher Firmen im Vergleich zu anderen Unternehmen auf der Welt. Denn:

Dabei liege der Fokus viele deutscher Firmen „klar im innereuropäischen Handel, wobei Frankreich und Österreich die bevorzugten Partnerländer sind.“

„Stärker als in anderen Weltgegenden zweifeln die Firmen hierzulande an wachsendem Erfolg im internationalen Handel. 63 Prozent erwarten hier Wachstum – während es weltweit 72 Prozent sind.“

Etwas schlüssiger erscheint diese Auffassung, wenn Zahlen des Statistischen Bundesamts herangezogen werden. Demnach lagen die Ausfuhren an Waren und Gütern des langjährigen „Export-Weltmeisters“ Deutschland im August 2020 fast zehn Prozent unter dem Niveau aus dem Vorjahresmonat. Vor allem die deutsche Industrie und Volkswirtschaft ist aufgrund ihrer strukturellen Aufstellung auf Abnehmer aus dem Ausland und internationalen Handel angewiesen.

Auch in einem weiteren Bereich driften die deutschen Unternehmen laut der aktuellen Umfrage gegen den Trend. „Nur drei Fünftel der deutschen Firmen haben sich Nachhaltigkeitsziele gesetzt – gegenüber drei Viertel der internationalen Konkurrenz. Dabei erwartet eine Mehrheit der Firmen auch in Deutschland, dass Regierungen und Konsumenten wahrscheinlich den Druck zu mehr Nachhaltigkeit erhöhen werden.“

Die Umfrage für die Geschäftsbank HSBC wurde demnach weltweit unter 10.368 Führungskräften aller Branchen und Unternehmensgrößen durchgeführt. „In Deutschland waren 350 Firmen beteiligt.“

Weitere Umfragen bestätigen Ergebnisse

Darüber hinaus liefern weitere Umfragen im Krisenjahr 2020 ähnliche Ergebnisse. So informiert der „Deutsche Industrie- und Handelskammertag“ (DIHK) auf seiner Website basierend auf einer Umfrage aus November, dass deutschen Unternehmen die Nachfrage wegbreche.

Die bereits fünfte „Corona-Blitzumfrage“ vom 23. November habe demnach ergeben, dass Deutschlands Betriebe unter einemleiden würden.

Mehr als zwei Drittel der Unternehmen in der Bundesrepublik „erwarten aufgrund der Covid-19-Pandemie für das Gesamtjahr 2020 einen Umsatzrückgang, 17 Prozent rechnen mit einem Minus von mehr als 50 Prozent.“ Diese Ergebnisse würden die Lage der Betriebe in der zweiten Welle der Pandemie charakterisieren, so der Industrieverein.