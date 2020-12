Nord Stream 2: An Bau beteiligtes Rohrlegeschiff auf Fahrt von Kaliningrad nach Westen

Das russische Rohrlegeschiff „Akademik Cherskiy“ ist von dem Ankerplatz in der Region Kaliningrad laut dem Schiffsverfolgungssystem „Vesselfinder“ in Richtung Westen ausgelaufen.

Das Schiff befindet sich jetzt in der Ostsee und fährt mit 5,8 Knoten ohne bestimmtes Ziel in Richtung Westen. Sein Status wird als „auf hoher See“ definiert. Die Ankunftszeit wird mit dem 5. Dezember um 6 Uhr angegeben.

Die „Akademik Cherskiy“ wird nach Angaben des Bundesamtes für Schifffahrt und Hydrographie (BSH) Rohrverlegearbeiten für Nord Stream 2 durchführen. Die Arbeiten zur Verlegung der Pipeline in deutschen Gewässern wurden für Dezember vereinbart. Ein Antrag für die Fortsetzung der Arbeiten von Januar bis April nächsten Jahres sei auch in Betracht genommen.

Das Schiff war am 28. November in Kaliningrad eingetroffen, wo seine Motoren getestet wurden, so Marine Traffic.

Gaspipelineprojekt Nord Stream 2

Das Projekt umfasst den Bau von zwei Strängen einer Gaspipeline mit einer Gesamtkapazität von 55 Milliarden Kubikmetern pro Jahr von der russischen Küste durch die Ostsee bis nach Deutschland.

Die Pipeline verläuft in den Territorialgewässern von Russland, Finnland, Schweden, Dänemark und Deutschland und kostet rund zehn Milliarden Euro. Sie ist

Die USA, die verflüssigtes Erdgas auf den europäischen Markt bringen wollen, treten gegen den Bau der Gaspipeline auf. Washington hatte im Dezember Sanktionen gegen das Nord-Stream-2-Projekt verhängt und von den Partnerunternehmen einen unverzüglichen Arbeitsstopp gefordert. Das schweizerische Unternehmen Allseas stellte daraufhin die Arbeit ein. US-Politiker erwägen derzeit eine Erweiterung der Restriktionen.

aa/mt/sna