2021 katastrophal wegen Corona? UN-Experte warnt vor schwerster humanitärer Krise seit 75 Jahren

In den letzten vier Jahren stieg die Zahl der Menschen, die sich am Rande des Hungertodes befinden, laut Beasley von 80 Millionen auf 135 Millionen. Grund dafür seien vor allem Militärkonflikte, sagte der WFP-Chef. Sein Auftritt wurde von Sputnik International live übertragen.

„Die Zahl ist aber nun wegen Covid von 135 Millionen Menschen auf 270 Millionen Menschen gestiegen, die hungrig ins Bett gehen und buchstäblich zum Hungertod marschieren.“

Die Organisation habe 19 Billionen Dollar ausgegeben. Wegen der Wirtschaftskontraktion und doppelt gestiegener Ausgaben werde diese Summe im nächsten Jahr höchstwahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen.

„2021 wird buchstäblich katastrophal sein“, sagte Beasley. „2021 wird das Jahr der schlimmsten humanitären Krise seit der Gründung der Vereinten Nationen sein.“

Es werde unmöglich sein, alle Programme zu finanzieren. Das WFP brauche zusätzliche Geldmittel und müsse sich auf die Probleme der Destabilisierung, des Hungers und der Migration konzentrieren. Dann würde es möglich sein, „2021 zu überstehen“.

Pandemie-Lage in Deutschland und weltweit

Nach jüngsten Angaben der US-amerikanischen Johns Hopkins University (JHU) beträgt die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle mehr als 65,5 Millionen weltweit. Bislang sind 1,5 Millionen Corona-Patienten gestorben.

In Deutschland wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge bisher insgesamt 1.130.237 Corona-Infizierte bis Freitagmitternacht registriert – ein Anstieg um 23.449 im Vergleich zum Vortag.

Insgesamt starben laut dem Institut 18.034 Patienten an der durch das Virus SARS-CoV-2 ausgelösten Lungenerkrankung, was ein Plus von 432 Todesfällen gegenüber Donnerstag bedeutet.

mo/mt