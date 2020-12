Internationales Forum „Made in Russia” startet am Mittwoch in Moskau

Das Forum „Made in Russia“ ist eine internationale Veranstaltung, wo Exporteure, Experten, Beamte und Entwicklungsinstitutionen aktuelle Fragen der Exportindustrie diskutieren und praktische Lösungen zur Steigerung des Angebots an russischen Waren und Dienstleistungen im Ausland entwickeln.

Am 9. Dezember 2020 wird das Forum in einem neuen Format abgehalten: Einige Diskussionsteilnehmer werden sich am Standort in Moskau versammeln, andere werden per Videokonferenz teilnehmen.

Das Hauptthema des Forums im Jahr 2020 lautet: „

Die Runden Tische befassen sich mit den Fragen der Anpassung des Exportunterstützungssystems, Strategien für den Eintritt in ausländische Märkte über elektronische Handelsplattformen, der Entwicklung eines vollwertigen „Exports von Eindrücken“, den besten regionalen Praktiken zur Unterstützung von Exporteuren und der Digitalisierung von Dienstleistungen.

