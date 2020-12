Nach 70 Jahren: Möbelhändler Ikea verzichtet auf gedruckten Katalog

Die schwedische Möbelhauskette Ikea will nach 70 Jahren die Herausgabe ihres Katalogs einstellen und ein „neues Kapitel“ aufschlagen. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens von Montag hervor.

Der Katalog habe sich zwar „zu einem echten Klassiker und wichtigen Erfolgsfaktor für das Unternehmen entwickelt“, hieß es. Allerdings hätten sich das Kundenverhalten und der Medienkonsum geändert, und heute würden weniger Menschen das gedruckte Warenverzeichnis lesen als in den vergangenen Jahren.

Ikea-Manager Konrad Grüss gab an, die Entscheidung sei eine Folge des veränderten Medienkonsums und Verbraucherverhaltens. Aus diesem Grund habe das Unternehmen entschieden, die „erfolgreiche Karriere des Ikea-Katalogs zu beenden und ein neues Kapitel aufzuschlagen“, hieß es weiter. Dazu würden die Stärkung digitaler Kanäle und neue Wege der Kundenkommunikation gehören.

Ikea weise mehr Digitalisierung auf und sei zugänglicher geworden, daher biete es neue Möglichkeiten, um mit mehr Menschen in Kontakt zu treten, so die Mitteilung. Die Entscheidung, auf den Katalog zu verzichten, sei auch auf den Anstieg des Online-Anteils am Einzelhandelsumsatz zurückzuführen, der im vergangenen Jahr weltweit 45 Prozent betragen habe, hieß es weiter.

Rund 200 Millionen Exemplare in 32 Sprachen

Die erste Ausgabe des Ikea-Katalogs hatte Unternehmensgründer Ingvar Kamprad 1951 noch persönlich zusammengestellt. Ab 1998 war er auch im Internet verfügbar. Im auflagenstärksten Jahr 2016 waren weltweit rund 200 Millionen Exemplare des Katalogs in 69 verschiedenen Versionen und 32 Sprachen in mehr als 50 Ländern vertrieben worden. Der Katalog war dem Unternehmen zufolge einst die weltweit meistgelesene Publikation nach der Bibel.

Ikea wurde 1943 in Schweden gegründet. Das Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern weltweit tätig und betrieb 2019 - Stand Ende August - mehr als 300 Filialen.

