Geschwindigkeitsrevolution: Eigentlich nicht möglicher Antrieb im Weltall getestet

Der Antrieb wurde an Bord des Raumlabors “Tiāngōng 2” getestet und soll auf Orbitalsatelliten genutzt werden. Das berichtet die britische Zeitung “Daily Mail”.

© REUTERS/ China Daily Chinas Shenzou 11 erfolgreich ins All gestartet: Eigene Raumstation rückt näher VIDEO

Auf einer Pressekonferenz in Peking bestätigten die Wissenschaftler, dass die chinesische Regierung seit 2010 Forschungen eines Triebwerks finanziert, das sich angeblich über den Impulserhaltungssatz hinwegsetzt. Die Forscher der Chinesischen Akademie für Weltraumtechnologien gaben an, einige Versionen dieses Geräts für Tests in der Schwerelosigkeit hergestellt zu haben. Die Ergebnisse der Experimente haben bestätigt, dass EmDrive tatsächlich einen geringen Schub erzeuge.

Wissenschaftler der US-Raumfahrtbehörde NASA, die zuvor bestätigt hatten, dass der Antrieb funktioniert, schrieben am 17. November im “Journal of Propulsion and Power”, dass EmDrive einen Schub von 1,2 Millinewton pro Kilowatt liefern kann.

EmDrive ist eine Anlage aus Magnetron, das Mikrowellen erzeugt, und einem Resonator, der Energie für Schwingungen anhäuft. Von außen ähnelt die Anlage eher einem Eimer. Eine solche Konstruktion ermöglicht Ingenieuren zufolge die Umwandlung von Strahlung in Schubkraft. Ein Antrieb auf Grundlage von EmDrive würde ermöglichen, den Rand des Sonnensystems in einigen Monaten statt einigen Jahrzehnten zu erreichen.