NASA schwärmt von Mond-Kolonie sich selbst kopierender Roboter in 20 Jahren

© NASA. GSFC Scientific Visualization Studio Russland entwickelt riesiges Atom-Mondfahrzeug

Die Weltraumbranche könne, so die Zeitschrift , bald nach neuen Regeln funktionieren, wozu der erreichte Fortschritt in Robotertechnik und Industrie beitrage. Das alles erlaube es bereits in nächster Zukunft, eine sich selbst entwickelnde und wartende Produktion mit hinreichend niedrigen Selbstkosten zu schaffen, heißt es in dem veröffentlichten Artikel.

Die NASA-Forscher sind der Ansicht, dass es innerhalb der nächsten 20 Jahre möglich sein werde, auf dem Mond bei Anlieferung von nur 12 Tonnen Ausrüstung eine robotisierte Fabrik aufzubauen. Die Ausrüstung und die Roboter würden dabei von der Erde aus via Kameras ferngesteuert, so dass der Bau ähnlicher Fabriken auch auf dem Asteroidengürtel nicht ausgeschlossen sei.

Lunochod erwacht zu neuem Leben – Russland nimmt Mondfahrzeug-Programm wieder auf

© Foto: Roscosmos/Oleg Artemiev In diesem Jahr fliegt der erste Russe zum Mond

Die Entwicklungsstrategie soll so aussehen: Das System beginnt, seine eigenen Kopien zu produzieren, wobei es am Ende des Produktionszyklus mindestens 60 humanoide Roboter – hoch entwickelte und der menschlichen Gestalt nachempfundene Maschinensysteme – mit einer Gesamtmasse von mehr als 156 Tonnen geben wird. Im Maximum – 100.000 humanoide Roboter mit einer Gesamtmasse von 40.000 Tonnen. Eine derartige Armee könne beliebige Produktionsaufgaben bewältigen, heißt es in dem Artikel.

Unter den Experten wirft diese Strategie viele Fragen auf, angefangen bei der nicht näher erläuterten Notwendigkeit, diese riesige Armee menschenähnlicher Roboter zu schaffen. Der russische Astrophysiker Sergej Popow kommentierte den Artikel kurz so: „Das passiert, wenn mancher in der Kindheit zu viel ‚Civilization‘ gespielt hat.“ (Ein 1991 erschienenes Computerspiel des US-amerikanischen Herstellers MicroProse.)