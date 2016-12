„Phantastisches Ergebnis“: Russland testet neues Anti-Krebs-Mittel

„Das erste russische Präparat (gegen Krebs – Anm. d. Red.) ist bereits in der zweiten Testphase“, sagte Gesundheitsministerin Veronika Skworzowa am Mittwoch im russischen Fernsehen. „Das Medikament hat bei der Beseitigung metastasierender Melanome ein phantastisches Ergebnis gezeigt“.

Krebs ist in den meisten Industriestaaten eine der häufigsten Todesursachen. In Russland ist die Zahl der Krebskranken in den letzten zehn Jahren um etwa 18 Prozent auf insgesamt drei Millionen (mehr als zwei Prozent der Gesamtbevölkerung) angewachsen.