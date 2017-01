SpectoVive: In Virtual Reality live durch den Patienten scrollen

Dass die Anatomie des menschlichen Körpers in der Virtual Reality studiert und Eingriffe in ihr geübt werden können, ist seit Surgeon Simulator und Organon 3D keine Neuigkeit mehr. Aber die Körper, die man in diesen Programmen zu Gesicht bekommt, haben für den praktizierenden Arzt einen entscheidenden Nachteil: Sie haben mit seinem Fall nicht viel zu tun. Bei dem Verfahren SpectoVive, das an der Universität Basel entwickelt wurde, verhält es sich anders. In einem Interview mit Sputnik-Korrespondent Valentin Raskatov hat Prof. Philippe Cattin, Leiter des Medical Image Analysis Centers, diese neue Anwendung erklärt.

„Unsere Version unterscheidet sich von den gängigen Virtual-Reality-Systemen dadurch, dass wir kein Modell vom Körper voraussetzen, bei uns liegt kein dreidimensionales Modell der Knochen, Muskeln und anderer Gewebearten vor“, erklärt Cattin.

„Das Spezielle bei uns ist: Wir nehmen das CT, wie es aus dem CT-Scanner kommt und können es dann direkt live auf der Brille anzeigen. Wenn ein Patient zum Beispiel in den Notfall kommt und ein CT gemacht wird – zehn Sekunden später kann der Arzt das auf der Virtual-Reality-Brille begutachten. Die gängigen Methoden haben allgemeine Modelle und sind deswegen nie patientenspezifisch.“

Aber wie funktioniert diese Übertragung vom CT in 3D? „Das Verfahren basiert auf Volume Rendering, das heißt, wir simulieren Lichtstrahlen, die durch den Tomografiedatensatz hindurchfliegen. Und wir definieren vorher anhand von einer Transferfunktion: Was passiert bei bestimmten Werten? Wenn zum Beispiel der für Knochen typische Wert auftritt, dann wird die Stelle weiß dargestellt, wenn wir anderes Material treffen wie zum Beispiel Luft, dann wird es durchsichtig dargestellt. Daraus können wir dann ein Gesamtbild berechnen“, erklärt der Forschungsleiter.

Der Nutzen, den die Anwendung verspricht, ist groß. „Vor allem bei der Diagnose kann man sich einen guten Überblick verschaffen“, erklärt Cattin. „Man kann bei einem Bruch zum Beispiel schauen, wo die einzelnen Bruchstücke von den Knochen sind. In drei Dimensionen und stark vergrößert liegen die Knochenstücke dann vor einem, man kann dann schauen, welches Teil gehört wohin und wo finde ich es überhaupt im Weichgewebe des Patienten. Das wird auch gebraucht für die bessere Planung von chirurgischen Eingriffen. Wir werden jetzt bald eine Studie starten mit Neurochirurgen zusammen, die die Blutgefäße im Gehirn betrachten möchten. Der Blick durch die Brille gibt einen dreidimensionalen Eindruck, wo die kritischen Blutgefäße verlaufen, denen man unbedingt bei einer Operation, zum Beispiel an der Schädelbasis, ausweichen muss. Wir starten auch eine Studie in England, zur Vorbereitung von chirurgischen Eingriffen an Augen, wo die Chirurgen die Situation vorher in der 3D-Brille anschauen können, um sich ein besseres Bild zu machen vom Operationsfeld.“

„Zusammen mit der Anatomie an der Uni Basel schauen wir auch an, wie wir das einsetzen können für die Ausbildung von Medizinstudenten“, fügt Prof. Cattin hinzu. „Wir haben schon eine 2D-Version von dieser Technologie, vom Volume-Rendering, im Einsatz in der Ausbildung. Aber diese möchten wir in Zukunft mit der Brille ergänzen, damit die Studenten einen besseren, dreidimensionalen Eindruck bekommen, wenn sie die Anatomie des Körpers lernen.“

Chirurgische Eingriffe sind in dieser Software allerdings noch nicht möglich. „So weit sind wir noch nicht, aber daran arbeiten wir in der Forschung. Wir möchten gerne das System zusammen mit der Robotikgruppe hier an der Universität Basel so weiter entwickeln, dass wir patientenspezifische Simulationen von gewissen Operationen machen können“, so Cattin.