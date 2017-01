Schon 2022? Am Himmel braut sich ein grelles Spektakel zusammen

Der neue Himmelskörper ist demnach bereits infolge eines Zusammenstoßes zweier Sterne, die auf der Himmelkarte unter dem Codenamen KIC 9832227 gekennzeichnet sind, noch im dritten Jahrhundert nach Christus entstanden. Aber das Licht hat etwa 1800 Jahren gebraucht, um die Erde zu erreichen.

Der neue Stern werde dann für einen kurzen Zeitraum im Sternenbild Schwan erscheinen, so der Forschungsbericht. Das Aufleuchten der Kollision könne so stark sein, dass sie zu einem der hellsten Objekte am Nachthimmel für mehrere Tage lang werden könnte.

Nach den Berechnungen des Astronomen werden die Einwohner der Erde dieses Ereignis im Jahr 2022 beobachten können. Die mögliche Abweichung beträgt dabei jedoch noch wenige Jahre.