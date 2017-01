Bio-Tech: Holländer will Super-Rinder aus Nazi-Zeit auferstehen lassen

© Wikipedia/ Super-Rinder

Bis 2025 soll die neue Rinderrasse als Abbildzüchtung wiederaufleben – das heißt, die neuen Rinder werden dann der Wildform ihrer Urahnen gleichkommen, die bereits im 17. Jahrhundert ausgestorben waren.

Inzwischen sei die vierte Generation dieser Super-Rinder gezüchtet worden. Der holländische Wissenschaftler hoffe, mit der siebten Generation der Kühe eine Kopie des ursprünglichen Originals zu erhalten.

Ronald Goderie van Taurus laat in Keent zien hoe het Europese oerrund eruit gaat zien dat daar ooit weer zal grazen. pic.twitter.com/bC55jpIKqs — René van den Heuvel (@RAMvandenHeuvel) April 23, 2014

Die deutschen Zoologen Heinz und Lutz Heck versuchten Mitte der Zwanzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts das ausgestorbene Europäische Wildrind zu züchten. In der deutschen Mythologie kommt dem Tier eine große Bedeutung zu. In den elf Jahren ihrer Tätigkeit gelang es den Gebrüdern Heck mittels der Hybridisierung von Hausrindern mit dominanten Primitivmerkmalen eine Rinderrasse zu züchten, die ihrer Ansicht nach den mythologischen Kühen am meisten ähnelte. Das Dritte Reich benutzte die Tiere zu Propagandazwecken, als Symbol für die angebliche Kraft und Reinheit Nazi-Deutschlands. Den Zweiten Weltkrieg überlebten nur wenige Vertreter dieser Rinderrasse.

Im Jahr 2009 kaufte ein britischer Landwirt einige dieser Kühe zu Zuchtzwecken. Nach nur sechs Jahren musste er die Herde schlachten – wegen unkontrolliert aggressivem Verhaltens der Tiere gegenüber dem Menschen.