Forscher lüften neue Details: Davon hat sich Eismann Ötzi kurz vor Tod ernährt

Jüngst informierten die Institutsmitarbeiter die Öffentlichkeit auf einer Pressekonferenz in Wien über ihre neuesten Erkenntnisse. Den Forschern sei es gelungen herauszufinden, was Ötzi kurz vor seinem Tod gegessen habe, sagte Albert Zink, Leiter des Forscherteams. Demnach soll sich Ötzi mit Trockenfleisch gestärkt haben.

„Wir haben die Struktur von Nano-Fleischpartikel aus Ötzis Magen untersucht“, sagte Zink. „Es sieht danach aus, dass er fettiges Trockenfleisch gegessen hat.“ Vermutlich sei es das Fleisch einer Wildziege, deren Spezies damals in der Alpenregion verbreitet gewesen sei.

Zuvor hatten Wissenschaftler berichtet, Ötzi habe an Magenschmerzen, vermutlich infolge eines Geschwürs, gelitten. Die Entschlüsselung seines Erbguts habe außerdem ergeben, dass er von einer weiteren Krankheit befallen gewesen sei und mütterlicherseits keine Verwandten gehabt habe.

Vor 5300 Jahren ist ein Mann in einem Gletscher in den Alpen ums Leben gekommen: etwa 45 Jahre alt, mittelgroß (rund 1,65 Meter), helle Haut und dunkle Augen. Mit der Zeit verwandelte sich sein Leichnam auf natürliche Weise in eine Mumie. Und dann ist er, im Jahr 1991, entdeckt worden. Seitdem beschäftigt sich das Institut für Mumien und den Iceman mit dessen Erforschung.