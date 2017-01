Video der Huygens-Landung auf Titan jetzt online

Am 15. Oktober 1997 war die Raumsonde Cassini mit dem Satelliten Huygens an Bord in Richtung des Saturns gestartet. Sieben Jahre später, 2004, erreichte der Satellit die Umlaufbahn des Ringplaneten, um dessen Umgebung – vor allem aber den Mond Titan – zu erforschen.

Dieser ist im Durchmesser fast eineinhalb Mal so groß und doppelt so schwer wie der Erdtrabant. Die Temperatur auf dem Saturn-Mond beträgt minus 180 Grad Celsius. Seine Oberfläche wie auch seine Atmosphäre bestehen größtenteils aus Kohlenwasserstoffen.

Das Cassini-Huygens-Projekt ist eine Gemeinschaftsunternehmung der US-amerikanischen NASA und der europäischen ESA.